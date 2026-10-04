50 हजार रुपये वाले बयान पर घिरे वाघेला: बोले- माफी नहीं मांगूंगा; भाजपा को बताया आरक्षण विरोधी; बवाल क्यों?

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विवाद शुक्रवार को गुजरात के नर्मदा जिले के सागबारा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए वाघेला के बयान से शुरू हुआ। गांधी जयंती के मौके पर आदिवासी किसानों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर पटेल, वणिक या ब्राह्मण समुदाय के लोग हाथ से मैला उठाने का काम करने के लिए तैयार हों, तो वह उन्हें हर महीने 50 हजार रुपये देने को तैयार हैं। इस बयान के जरिए वह ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए आरक्षण की जरूरत समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आरक्षण किसी पर किया गया एहसान नहीं है, बल्कि जीवनभर झेले गए भेदभाव और पीड़ा के बदले मिला अधिकार है।पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला ने कहा कि एक समय ऐसा था, जब दलित समुदाय के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, पीने के पानी की सुविधा से वंचित रखा जाता था और गांव में उन्हें बारात निकालने तक की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के लोगों को मानव मल ढोने का काम करना पड़ता था। वाघेला के मुताबिक, आरक्षण देने के पीछे इन समुदायों के साथ लंबे समय तक हुए भेदभाव की भरपाई करने का विचार था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थी।वाघेला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह ब्राह्मण या किसी दूसरे सवर्ण समुदाय के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर वह ब्राह्मण विरोधी हैं, तो उनके मुख्यमंत्री रहते भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी देने की अनुमति किसने दी थी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोई ऐसा उदाहरण दे सकता है, जब उन्होंने पटेल समुदाय का विरोध किया हो। वाघेला ने कहा कि उनके बयान को किसी जाति के खिलाफ बताना गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के आरक्षण के अधिकारों की बात कर रहे थे।वाघेला ने विवाद के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध करने वाले भाजपा के लोग हैं और उनकी टिप्पणी का निशाना भी वही पार्टी थी। उन्होंने यह भी बताया कि करीब एक साल पहले उन्होंने आरक्षण को लेकर इसी तरह की बात कही थी, लेकिन उस समय किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। इस बीच, गुजरात भाजपा के पूर्व मीडिया संयोजक और समस्त ब्रह्म समाज के संयोजक यज्ञेश दवे ने शनिवार को वाघेला के बयान पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि समुदायों और जातियों के बीच दुश्मनी पैदा करना उचित नहीं है। वाघेला के बयान के बाद उनके दोबारा कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।