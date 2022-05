{"_id":"628480021ac7512e6e5c7fbd","slug":"jaish-terrorist-arrested-from-kashmir-in-reiki-case-of-rss-headquarters-video-was-sent-to-pakistan","type":"story","status":"publish","title_hn":"RSS Memorial Recce Case: संघ मुख्यालय की रेकी मामले में कश्मीर से जैश का आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजा था वीडियो","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, नागपुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 18 May 2022 10:41 AM IST