इमरान के बयान पर भारत ने कहा, आतंकियों पर कार्रवाई करे पाक दिखावा नहीं

विज्ञापन विज्ञापन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान की सरजमीं पर आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में प्रधानमंत्री इमरान खान के इकबालिया बयान के बाद उनसे कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कुमार ने आईसीजे के फैसले के मुताबिक कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस दिए जाने की उम्मीद जताई है।रवीश कुमार ने कहा, "चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षण शिविरों की मौजूदगी की बात स्वीकार की है और इस तथ्य के बाद कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें लड़ने के लिए कश्मीर भेजा जा रहा है, उनके लिए यह समय है कि वे पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौजूद आतंकी शिविरों के खिलाफ विश्वसनीय और निरंतर कार्रवाई करें।" उन्होंने कहा कि 'पाकिस्तान वह काम करे जो हम उनको सालों से कह रहे हैं। पाकिस्तान ऐक्शन ले और वह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए।

Raveesh Kumar, MEA: Since Pakistan PM has acknowledged presence of training camps & of the fact that terrorists are being trained & sent to Kashmir to fight, it's time for them to take credible action against the terror camps that exist in the areas under the control of Pakistan pic.twitter.com/IuH4tHtrNC







रवीश कुमार ने कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि आईसीजे (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय) के फैसले को पूरी तरह पालन करते हुए कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द पूर्ण कांसुलर एक्सेस प्रदान किया जाना चाहिए। हम इस संबंध में पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में हैं और जब भी कोई नई जानकारी होगी हम आपको बताएंगे।"

Raveesh Kumar, MEA: We expect that full consular access should be granted to Shri Kulbhushan Jadhav at the earliest in full compliance with the ICJ's judgment. We are in touch with Pakistani authorities in this regard and as & when there is an update we will let you know. pic.twitter.com/x1QPePhxan







इससे पहले कुलभूषण जाधव के परिजनों ने गुरुवार को नई दिल्ली में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। इसकी जानकारी खुद सुषमा स्वराज ने सोशल मीडिया ट्विटर पर दी। स्वराज ने कहा कि कुलभूषण जाधव का परिवार आज (गुरुवार) मुझसे मिलने आया, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

Kulbhushan Jadhav's family came to see me today. I wish them all the best. pic.twitter.com/CaXYaDXAUH

