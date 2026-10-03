राजनीति: शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, खरगे के पीएम-गृह मंत्री 'अवैध' बयान को बताया- जनता के जनादेश का अपमान

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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘अवैध’ बताने वाले बयान पर पलटवार किया है। चौहान ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी संवैधानिक संस्थाओं और जनता के जनादेश का अपमान है।