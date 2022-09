INS Vikrant: आईएनएस विक्रांत 22 सालों की बड़ी उपलब्धि, कांग्रेस का आरोप- पीएम का शासन की निरंतरता में यकीन नही

आईएनएस विक्रांत के लोकार्पण को लेकर कांग्रेस ने पिछले 22 सालों की हासिल बड़ी उपलब्धि करार देने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

Our PM never recognises continuity in governance. #INSVikrant, commissioned today is a huge achievement but it was started 22 yrs ago - first Vajpayee Govt, then Manmohan Govt & then Modi Govt, there is continuity: Jairam Ramesh, Congress Gen Secy in-charge Communications (1/2) pic.twitter.com/NFTTRyZwfr