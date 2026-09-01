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इंडिगो की फ्लाइट का इंजन फेल?: 14 हजार फीट की ऊंचाई पर अटकी यात्रियों की जान, दिल्ली से गोवा जा रहा था विमान

Tue, 01 Sep 2026 12:03 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 01 Sep 2026 12:03 PM IST
सार

इंडिगो की गोवा-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।  एटीएस ने कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की। वहीं, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकला गया है। इसके साथ ही तकनीकी जांच के चलते दिल्ली की उड़ान का समय अब बदल दिया गया है। 

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IndiGo flight engine failure Passengers lives at risk at 14,000 feet; aircraft was en route from Delhi to Goa.
इंडिगो फ्लाइट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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इंडिगो की गोवा-दिल्ली फ्लाइट को मंगलवार गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान इंजन में खराबी की सूचना मिलने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने कुछ समय के लिए फुल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। यह जानकारी सूत्रों के मुताबिक है। 

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कब हुई यह घटना? 
इंडिगो की फ्लाइट 6E 2102 सुबह 9:16 बजे गोवा से रवाना हुई, लेकिन एक इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद वह एयरपोर्ट वापस लौटने लगी। सूत्रों के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे ATC ने फुल इमरजेंसी घोषित कर दी, क्योंकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान को वापस गोवा की ओर मोड़ा जा रहा था।
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फुल इमरजेंसी खत्म की गई 
हवाई जहाज सुबह 9:51 बजे रनवे 28 पर सुरक्षित उतरा और स्टैंड 6 पर पूरी तरह से पार्क हो गया, जिसके बाद एटीएस ने सुबह 10:03 बजे फुल इमरजेंसी खत्म कर दी। सभी यात्री सुरक्षित रूप से उतरे और उन्हें बोर्डिंग एरिया में ठहराया गया।
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एविएशन ट्रैकर के आंकड़ों से क्या पता चला? 
एविएशन ट्रैकर फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों से पता चला कि विमान दक्षिणी महाराष्ट्र के तट से गोवा लौट रहा था। हवाई अड्डे की ओर मुड़ते समय वह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। विमान की मंजूरी और परिचालन संबंधी जरूरतों  के आधार पर, दिल्ली के लिए उड़ान का समय बदलकर दोपहर 3:30 बजे कर दिया गया है। इंजन की समस्या किस तरह की थी, इस बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई।
 

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