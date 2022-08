Azadi Ka Amrit Mahotsav: भारतीय सेना ने 6000 मीटर ऊंचे माउंट स्टोक कांगड़ी पर लहराया तिरंगा

भारतीय सेना ने एक बार फिर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सेना ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए 6,000 मीटर ऊंचे माउंट स्टोक कांगड़ी को फतह किया। यह भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सेना के जवान माउंट स्टोक कांगड़ी पर्वत पर 6,070 मीटर ऊपर चढ़ाई की। यह जजकर पर्वतों (Zazkar Mountains) की स्टोक रेंज में सबसे ऊंचा पर्वत है।

The mountaineering team of IndianArmy braved inclement weather & challenging terrain to successfully summit Mt Stok Kangri (6070m) on 23 August in Zanskar Mountain to commemorate 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' pic.twitter.com/xgp7JYsUYO