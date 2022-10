Indian Army: लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के लिए नए 4x4 स्वदेशी बख्तरबंद वाहन सौंपे, निजी कंपनी ने तैयार किए

चीन से सटे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। लद्दाख सेक्टर में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को स्वदेश में निर्मित तेज गति से चलने वाले बख्तरबंद वाहन मुहैया कराए गए हैं।

Indian Army’s Fire and Fury Corps has inducted indigenous high mobility troop carrier, 4x4 Quick Reaction Force Vehicles for operations in the Ladakh sector. The vehicles have been made in India by private sector firms: Indian Army officials pic.twitter.com/4O7DLQOqRb