वायुसेना दिवस आज: देश के वायुवीरों को नमन; राष्ट्रपति मुर्मू-पीएम मोदी और रक्षा मंत्रालय ने दी बधाई

भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर देश के शीर्ष नेताओं ने वीर वायु योद्धाओं के साहस, शौर्य और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को सलाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेशों के जरिए वायुसेना के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दीं। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में वायु योद्धाओं के साहस, सटीक कार्रवाई और अभियान संबंधी तैयारियों को प्रदर्शित किया। वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि देश को अपने वायु योद्धाओं पर गर्व है। अमित शाह ने जवानों की अदम्य वीरता और मारक क्षमता की तारीफ की, जबकि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय वायुसेना को पूरे देश का गौरव बताया।

Greetings to all air warriors, veterans and their families on Air Force Day. The Indian Air Force has rendered exemplary service to the nation, upholding high standards of professionalism, discipline and preparedness. Operation Sindoor demonstrated the courage, precision and operational preparedness of our air warriors in safeguarding the nation’s security. They have also extended valuable assistance during disasters and humanitarian crises. Their dedication remains a source of inspiration and pride for the nation. May the Indian Air Force continue to uphold its proud legacy of service and excellence. विज्ञापन October 8, 2026

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India is proud of our Air Warriors. On Air Force Day, we salute their courage and commitment to protect our skies! https://t.co/ZiPJOlVd2C — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026

Salutations to the Warriors of Our Skies on the glorious occasion of Indian Air Force Day. A legion of real-life bravehearts whose saga of invincible valour, laser-sharp precision and devastating striking capabilities is testified by the Earth and satellites in faraway space. Their patriotism and professionalism will continue to inspire generations long after the daydreams of India’s enemies cease to exist. I bow to the martyrs who laid down their lives for the nation. — Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2026

भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ पर हम नमन करते हैं उन सभी वीर वायु योद्धाओं को, जो ‘अचूक, अभेद्य और सटीक’ की भावना के साथ साहस, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ‘नभः स्पृशं दीप्तम्’ के ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए, भारतीय वायुसेना ने आकाश की सीमाओं से आगे बढ़कर राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा में अपनी अद्वितीय क्षमता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। #IndianAirForce — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 8, 2026

मैदान में मेधा, उपलब्धि पर सम्मान और प्रतिभा को राष्ट्र सेवा का अवसर, यही 'नए उत्तर प्रदेश' की नई खेल संस्कृति है। इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत चयनित 43 उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस), 295 आरक्षी (नागरिक पुलिस) एवं 132 आरक्षी (पीएसी) सहित कुल 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज खिलाड़ियों के लिए खुल रहे सरकारी सेवा के ये द्वार उस बदलाव की तस्वीर भी हैं, जो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2017 के बाद देखा है। इससे पहले खेल कोटा उपेक्षित था और भर्तियों में प्रतिभा से अधिक सिफारिश व पहुंच की चर्चा होती थी। डबल इंजन सरकार ने खेल प्रतिभाओं को रोजगार व सुरक्षित भविष्य से जोड़ा है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न विभागों में अब तक 534 से अधिक खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 866 अन्य खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। सभी चयनित खिलाड़ियों को उनके स्वर्णिम भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 8, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दीं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पेशेवर दक्षता, अनुशासन और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की अपनी क्षमता के दम पर देश की शानदार सेवा की है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में ऑपरेशन सिंदूर का खास तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में वायुसेना के जवानों के साहस, सटीक कार्रवाई और अभियान संबंधी तैयारियों को साबित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय भी महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई है। जवानों का समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणा और गर्व का स्रोत है। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि भारतीय वायुसेना सेवा और उत्कृष्टता की अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे भी कायम रखेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर वायु योद्धाओं को नमन किया। उन्होंने देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पीएम मोदी ने लिखा, 'भारत को अपने वायु योद्धाओं पर गर्व है। वायुसेना दिवस पर हम अपने आसमान की रक्षा करने वाले उनके साहस और प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं!' प्रधानमंत्री का यह संदेश उन जवानों के प्रति देश की कृतज्ञता जाहिर करता है, जो हर चुनौती का सामना करते हुए भारत की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायुसेना दिवस पर देश के वीर जवानों को सलाम करते हुए उनकी अदम्य वीरता, अचूक निशाने और दुश्मन के ठिकानों पर प्रभावी प्रहार करने की क्षमता की सराहना की।अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय वायुसेना के जवान वास्तविक जीवन के ऐसे बहादुर नायक हैं, जिनकी अद्वितीय वीरता, सटीक निशाने और जबरदस्त मारक क्षमता की गवाही धरती से लेकर दूर अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों तक मिलती है। उन्होंने कहा कि वायु योद्धाओं की देशभक्ति और पेशेवर दक्षता आने वाली पीढ़ियों को लंबे समय तक प्रेरित करती रहेगी। देश के दुश्मनों के मंसूबे खत्म हो जाने के बाद भी इन जवानों के शौर्य और समर्पण की कहानियां लोगों को प्रेरणा देती रहेंगी। गृह मंत्री ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को भी नमन किया। उनका संदेश भारतीय वायुसेना के जवानों के अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करता है।रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ पर सभी वीर वायु योद्धाओं को नमन किया। मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना के जवान ‘अचूक, अभेद्य और सटीक’ की भावना के साथ साहस, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा से देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मंत्रालय ने अपने संदेश में वायुसेना के ध्येय वाक्य ‘नभः स्पृशं दीप्तम्’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने आकाश की सीमाओं से आगे बढ़कर देश की संप्रभुता और सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय क्षमता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। रक्षा मंत्रालय का यह संदेश बताता है कि देश की हवाई सुरक्षा में वायुसेना की भूमिका कितनी अहम है। जवानों का अनुशासन, उनकी तैयारी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई करने की क्षमता भारत की रक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई एवं बधाई दीं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में वायुसेना के ध्येय वाक्य ‘नभः स्पृशं दीप्तम्’ का उल्लेख करते हुए कहा कि आसमान की अनंत ऊंचाइयों से लेकर राष्ट्र की सीमाओं तक शौर्य, सामर्थ्य और संकल्प का पर्याय बनी भारतीय वायुसेना हम सभी का गौरव है।उन्होंने अपने संदेश का समापन ‘जय हिंद’ के उद्घोष के साथ किया। मुख्यमंत्री का यह संदेश देश की रक्षा में जुटे वायु योद्धाओं के प्रति सम्मान और उनके योगदान पर गर्व की भावना को दर्शाता है।