विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एस जयशंकर ने टॉम बेरेंडसन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इस साल दोनों नेताओं की यह छठी मुलाकात है। उन्होंने इसे भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत होते रिश्तों का अच्छा संकेत बताया। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और आगे की दिशा तय करने के लिए यह बैठक अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है और इसके लिए तैयार की गई रूपरेखा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच साझेदारी की शुरुआत मुख्य रूप से जल प्रबंधन से हुई थी। बाद में कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हुए। अब दोनों देश तकनीक, सेमीकंडक्टर, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं। जयशंकर ने बताया कि अगले साल भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के 80 साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने नीदरलैंड में भारतीय समुदाय को मिल रहे सहयोग के लिए वहां की सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय और हिंदुस्तानी-सूरीनामी समुदाय दोनों देशों के बीच अहम कड़ी हैं।विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के संबंधों में पिछले दो वर्षों के दौरान हुई प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) इस सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी अहम है। भारत चाहता है कि मुक्त व्यापार समझौता जल्द से जल्द लागू हो, जिससे दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को और आगे बढ़ाया जा सके।बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी विचार साझा किए। इस दौरान यूक्रेन संघर्ष, काला सागर की स्थिति और खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के साथ उसके प्रभावों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के सामने कई साझा चुनौतियां हैं। इनमें आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन प्रमुख हैं। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। गौरतलब है कि नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन रविवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वह सोमवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे।