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अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस अभियान के तहत भारत और अमेरिका में गिरफ्तारियां हुई हैं और नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। यह दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग का नतीजा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नशीले पदार्थ न तो भारत में आएं और न ही यहां से दूसरे देशों में भेजे जाएं।गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में बड़े बदलाव हुए हैं। करीब 35 साल से अधिक समय तक हिंसा झेलने वाले कश्मीर में अब कोई स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है। शाह ने कहा कि 1990 के दशक में घाटी में आतंकवाद चरम पर था। उस समय हालात इतने खराब थे कि कश्मीर को देश से जोड़े रखने पर भी सवाल उठने लगे थे। मुख्यमंत्री तक इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने साहस और बलिदान से घाटी को देश से जोड़े रखा।शाह ने विपक्ष के उस आरोप का जवाब दिया, जिसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि घाटी में आए बदलाव इस आरोप के उलट तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक, अनुच्छेद 370 हटने के बाद युवाओं में अलगाव की भावना खत्म हुई है और अब कोई स्थानीय कश्मीरी युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।