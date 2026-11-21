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पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने यह भी बताया कि इस तथ्य की पुष्टि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से भी हुई है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही तारीफ का स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि दुनिया भर के नेता आज भारत की आर्थिक तरक्की की मिसाल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।पीयूष गोयल ने बिना किसी का नाम लिए विदेश जाकर भारत की आलोचना करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही कुछ देशवासी विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं, उसकी तरक्की को कमतर आंकते हैं और अर्थव्यवस्था के बारे में बुरा बोलते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं इस नकारात्मक मानसिकता की निंदा करता हूं, जो कुछ ऐसे लोगों द्वारा दिखाई जाती है जो भारत की छवि खराब करने के लिए विदेश जाते हैं, जबकि साथ ही मैं भारत को मिल रही वैश्विक पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही प्रशंसा का स्वागत करता हूं।'पीयूष गोयल ने स्थानीय निवासियों के पुनर्वास और पक्के घर उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इन निवासियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना और उन्हें सम्मानजनक व पक्के घर देना है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्भाग्य से यह मामला अभी विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले के जल्द समाधान के लिए प्रयास कर रही है, जिससे फैसला निवासियों के पक्ष में हो और हर बच्चे को जल्द अपना घर मिल सके। उन्होंने बताया कि पक्के घर मिलने तक सरकार पानी, स्वच्छता सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जरूरी दैनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है।पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से अंतिम समाधान नहीं निकल आता, तब तक निवासियों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन इस बात पर ध्यान दे रहा है कि लोगों को साफ पानी, सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार मिलती रहें। सरकार की कोशिश है कि कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो और हर परिवार के बच्चों को जल्द अपनी छत नसीब हो।