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बोस को ईडी ने विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मई में गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने अदालत से जेल में पूछताछ की अनुमति मिलने के बाद जांच आगे बढ़ाई।

इस मामले में बोस की बेटी मोहिनी बोस से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है।

सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम शनिवार को प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम पहुंची। यहां पूर्व मंत्री सुजीत बोस से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ मुख्य रूप से दक्षिण दमदम नगर पालिका में भर्ती प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं और उसमें बोस की भूमिका पर केंद्रित रही। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि सुजीत बोस और उनके बेटे ने नगर पालिकाओं में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां कराने के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। एजेंसी के मुताबिक, इन कथित अवैध नियुक्तियों से भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई गई रकम को अलग-अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों में निवेश किया गया। बोस ने घोटाले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। वह कई बार अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।सीबीआई ने इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन उसमें सुजीत बोस का नाम शामिल नहीं था। बाद में जांच एजेंसी ने अदालत से जेल में बंद पूर्व मंत्री से पूछताछ की अनुमति मांगी। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को अधिकारी प्रेसीडेंसी जेल पहुंचे और उनसे पूछताछ की।सीबीआई ने हाल के दिनों में नगर पालिका भर्ती में कथित गड़बड़ियों की जांच तेज कर दी है। एजेंसी अलग-अलग नगर पालिकाओं के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला रही है। जांच का दायरा उन नियुक्तियों तक है, जिनमें कथित तौर पर अनियमित तरीके अपनाए गए थे। एजेंसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों और कथित सिफारिशों की कड़ियों को खंगाल रही है।