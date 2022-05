{"_id":"6276084c2b222a2e49792744","slug":"india-reports-covid-19-cases-and-deaths-kerala-most-with-delhi-up-mp-mumbai-on-radar-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"COVID-19: 24 घंटे में देश में मिले 3,805 नए केस, पिछले दिन से सात फीसदी ज्यादा, 22 मरीजों की मौत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

Updated Sat, 07 May 2022 11:19 AM IST