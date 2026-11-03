'बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर': विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस; दोनों देशों के संबंधों पर क्या कहा?

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बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों के कारण ढाका, गाजीपुर और मध्य मैमनसिंह में पंजीकृत करीब 4,000 कपड़ा कारखानों में से 670 को बंद करना पड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'हम बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। वहां कुछ घटनाक्रम हुए हैं और हम उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।' उन्होंने कहा, 'भारत-बांग्लादेश संबंधों की बात करें तो हम सकारात्मक, दूरदर्शी और रचनात्मक संबंधों की दिशा में काम करना चाहते हैं।'भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि को लेकर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक संयुक्त नदी आयोग है। यह गंगा सहित सभी सीमा पार नदियों पर चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र है। दोनों देशों के बीच दिसंबर 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत दोनों देशों के बीच नदी के पानी के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। यह संधि इसी साल समाप्त हो रही है।बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे पर आने की संभावना से जुड़े सवाल पर जायसवाल ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण पहले ही दे चुके हैं। अगर इस बारे में कोई नई जानकारी होगी तो मैं आपको सूचित करूंगा।'