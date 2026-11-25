विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पुणे की डीप-टेक कंपनी ओली स्पेस को इसका जिम्मा दिया है। इसमें उड़ते हुए ड्रोन और जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन के बीच लेजर किरणों के जरिये सूचनाएं साझा होंगी। यह संचार प्रणाली अगले डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगी।रूस-यूक्रेन युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। इसमें विरोधी पक्ष रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम कर संपर्क बाधित कर देता था। इससे निपटने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ड्रोन्स में जमीन से जुड़ी केबल के जरिए सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, इसलिए रेडियो जैमिंग का सीधा असर नहीं होता। अब लेजर आधारित संचार तकनीक इसी समस्या का विकल्प बनकर सामने आएगी।अब ओली स्पेस जमीन और हवा में इस्तेमाल होने वाले दो ऑप्टिकल टर्मिनल विकसित करेगी। दोनों के बीच लेजर किरणों के जरिए संचार होगा। इसे फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश के जरिए डेटा भेजा जाता है। हालांकि चलते हुए ड्रोन के साथ लेजर संचार बनाए रखना काफी चुनौती भरा काम है।हवा में लगातार दिशा बदलते ड्रोन के साथ लगातार लेजर संपर्क बनाए रखना बड़ी चुनौती है। इसके लिए ड्रोन और ग्राउंड स्टेशन के बीच दृश्यता जरूरी होगी। धुंध, बारिश या दूसरे मौसमी हालात इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।