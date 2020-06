भारत-चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कमांडर स्तर की वार्ता शुरू

भारत और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में एक महीने से चल रहे कटु विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक शनिवार को शुरू हो गई है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक यह बैठक चीन के मोल्डो में हो रही है। लेह के 14 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं चीन की तरफ से इस बैठक में मेजर जनरल लियू लिन शामिल हुए हैं।

At this stage, therefore, any speculative and unsubstantiated reporting about these engagements would not be helpful and the media is advised to refrain from such reporting: Indian Army Spokesperson (2/2) https://t.co/xofpSGodW7