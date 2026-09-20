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हैदराबाद: गणेश उत्सव के प्रसाद पर विवाद, सातवीं मंजिल से मांस फेंकने का आरोप; तीन हिरासत में, पुलिस क्या बोली?

Sun, 20 Sep 2026 09:36 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 20 Sep 2026 09:36 PM IST
सार

हैदराबाद के मदन्नापेट में गणेश विसर्जन और अन्नदान कार्यक्रम के दौरान प्रसाद वितरण स्थल पर मांस फेंके जाने को लेकर विवाद हो गया। भाजपा नेता ने सातवीं मंजिल से बीफ का पैकेट फेंकने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने शुरुआती जानकारी में नॉन-वेज सामग्री फेंके जाने की बात कही है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। आखिर मौके पर क्या हुआ और पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

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Hyderabad Ganesh Utsav Controversy Meat Allegedly Thrown Prasad From 7th Floor 3 Detained What Police Say
मांस फेंकने के आरोप पर तीन हिरासत में - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान कथित तौर पर प्रसाद वितरण स्थल पर मांस फेंके जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। घटना 2बीएचके पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में हुई, जहां गणेश विसर्जन के साथ अन्नदान कार्यक्रम भी चल रहा था। भाजपा नेता और अधिवक्ता करुणासागर ने आरोप लगाया कि सातवीं मंजिल से बीफ से भरा पैकेट अन्न प्रसाद बांटने वाली जगह पर फेंका गया। वहीं पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी में किसी तरह की नॉन-वेज सामग्री नीचे फेंके जाने की बात सामने आई है।

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पुलिस के मुताबिक घटना के बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। चारमीनार जोन के डीसीपी किरण खरे ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीन लोगों को हिरासत में लिया। इनकी पहचान मोहम्मद इमरान कुरैशी, अर्शिया बेगम और समीना के रूप में बताई गई है। पुलिस के अनुसार तीनों इसी 2बीएचके हाउसिंग सोसाइटी के निवासी हैं। डीसीपी ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।

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गणेश उत्सव के दौरान क्या हुआ था?

पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर करीब तीन बजे मदन्नापेट की 2बीएचके पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में घटना हुई। उस समय इलाके में गणेश विसर्जन चल रहा था और साथ ही अन्नदान कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ निवासियों की ओर से नीचे किसी तरह की नॉन-वेज सामग्री फेंके जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। भाजपा नेता करुणासागर ने आरोप लगाया कि यह सामग्री बीफ थी और इसे सातवीं मंजिल से अन्न प्रसाद वितरण स्थल पर फेंका गया।

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भाजपा नेता करुणासागर ने क्या आरोप लगाए?

  • करुणासागर ने इस घटना को लेकर आरोप लगाया कि यह गलती से हुई घटना नहीं थी, बल्कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के लोग गणेश उत्सव मना रहे थे और पूजा पूरी होने के बाद अन्न प्रसाद बांटा जा रहा था। उनके अनुसार, इसी जगह पर ऊपर से बीफ से भरा पैकेट फेंका गया।
  • उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और हिंदू त्योहारों तथा देवी-देवताओं को निशाना बनाया गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, इन आरोपों को पुलिस की ओर से इस स्तर पर अलग से पुष्ट नहीं किया गया है।

पुलिस ने आरोपियों को लेकर क्या कहा?

चारमीनार जोन के डीसीपी किरण खरे ने बताया कि तीन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी और मामले में कड़ी धाराएं लगाई जाएंगी। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद कुछ प्रदर्शनकारी भी मौके पर जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और बताया कि अब हालात शांतिपूर्ण हैं। मौके पर यातायात भी सामान्य रूप से चल रहा है। पुलिस ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी के लोगों और प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को सुना गया है और मामले में कार्रवाई की जाएगी।

विरोध प्रदर्शन के बाद इलाके में क्या स्थिति है?

घटना के बाद भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों ने चंचलगुडा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भगवान गणेश के प्रसाद को कथित तौर पर अपवित्र करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। स्थिति को देखते हुए हैदराबाद में चंचलगुडा इलाके में पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। पुलिस के अनुसार फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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