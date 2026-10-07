'रेजीनगर में जीतेगी भाजपा': हुमायूं कबीर ने की भविष्यवाणी, राजनीति से संन्यास लेने का संकेत देकर कह दी ये बात

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एजेयूपी विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार को कहा कि जब तक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा नहीं जाऊंगा और सदन के किसी भी सत्र में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा, "मैं मुर्शिदाबाद जिले की नाओदा विधानसभा सीट के लोगों से माफी भी मांगूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लूंगा।"इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कबीर मुर्शिदाबाद जिले की नाओदा और रेजीनगर, दोनों सीटों से निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने नाओदा सीट अपने पास रखने का फैसला किया और रेजीनगर से इस्तीफा दे दिया। रेजीनगर सीट पर मंगलवार को उपचुनाव हुआ।मतदान के दौरान मंगलवार सुबह कबीर को रेजीनगर में गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक मतदान केंद्र से दूसरे केंद्र पर कथित तौर पर बिना अनुमति जाने, मतदाताओं को प्रभावित करने, पुलिसकर्मियों को धमकाने और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी का कॉलर पकड़ने के आरोप लगाए गए।रेजीनगर उपचुनाव में उनके बेटे गोलाम नबी आजाद आम जनता उन्नयन पार्टी के उम्मीदवार हैं। कबीर को रेजीनगर थाने में करीब 12 घंटे तक हिरासत में रखा गया और बाद में रिहा कर दिया गया। इसके एक दिन बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में विधानसभा से दूरी बनाए रखने की बात कही।कबीर ने कहा, "क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां कोई पुलिस उपनिरीक्षक किसी विधायक को जबरन उठाकर बिना किसी ठोस कारण के 12 घंटे तक हिरासत में रख सकता है? मैं पिछले दो महीनों से रेजीनगर के लोगों के साथ सुवेंदु अधिकारी के अधीन पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार का विरोध करता हूं। अधिकारी मुख्यमंत्री होने के साथ राज्य के पुलिस मंत्री भी हैं। हुमायूं कबीर उनके जैसे पुलिस मंत्री की दया पर राजनीति नहीं करेगा।"उन्होंने कहा कि वह नाओदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा का काम जारी रखेंगे, लेकिन विधानसभा नहीं जाएंगे। कबीर ने कहा कि वह विधानसभा की अल्पसंख्यक मामलों की समिति, सदन की समिति, कार्य सलाहकार समिति, किसी सर्वदलीय बैठक या विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई किसी बैठक में भी शामिल नहीं होंगे।उन्होंने कहा, "सदन में मेरे लिए आरक्षित 88 नंबर की सीट अब खाली रहेगी। किसी राजनीतिक दल का प्रमुख अपने ही पार्टी कार्यालय में सुरक्षित नहीं है। पुलिस मुझे वहां से घसीटकर ले गई। यही कारण है कि मेरा मन इस लोकतांत्रिक मजाक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।" कबीर ने कहा कि आने वाले दिनों में वह नाओदा के लोगों की राय लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि लोग उन्हें अनुमति देते हैं तो वह विधायक पद भी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, "अगर लोग मुझसे कहेंगे तो मैं सक्रिय राजनीति भी छोड़ दूंगा।"