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बाबरी मस्जिद निर्माण के दिन हाईवे जाम करेंगे हुमायूं कबीर: प्रशासन को दी चेतावनी; बोले- पुलिस चाहे तो रोक ले

Mon, 02 Nov 2026 04:24 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 02 Nov 2026 04:24 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छह दिसंबर को प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण के दिन हुमायूं कबीर ने नेशनल हाईवे-34 जाम करने की धमकी दी है। उन्होंने कई इलाकों में समर्थकों के सड़क पर उतरने का दावा किया है। प्रशासन सतर्क है। आखिर कबीर के इस ऐलान के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? क्या पुलिस हाईवे जाम रोक पाएगी और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Humayun Kabir Block Highway on Babri Masjid Construction Day Warns Police says they Can Stop Us If They Want
हुमांयु कबीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और नाओदा से विधायक हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को नेशनल हाईवे-34 जाम करने की धमकी दी है। उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें उन्हें रोकने की ताकत है तो रोककर दिखाए। कबीर ने यह ऐलान उस दिन किया है, जिस दिन बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होना है। उनके बयान के बाद प्रशासन इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी कर रहा है।

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हुमायूं कबीर ने सोमवार को बेलडांगा स्थित बड़ी मस्जिद परिसर में आयोजित आय-व्यय के हिसाब से जुड़ी बैठक के दौरान यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि छह दिसंबर को रेजीनगर से बहरामपुर के बीच करीब 30 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे-34 उनके समर्थकों के नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने दावा किया कि आसपास के कई इलाकों में भी उनके समर्थक सड़कों पर उतरेंगे। कबीर ने कृष्णानगर से बहरामपुर, डोमकल से बहरामपुर, जलांगी से बहरामपुर, सैंथिया से कांदी और बहरामपुर के साथ बर्दवान से नवद्वीप पुल तक समर्थकों के पहुंचने की बात कही। उन्होंने लोगों से छह दिसंबर 2026 को उनके साथ खड़े होने की अपील भी की।
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छह दिसंबर को किन रास्तों पर हाईवे जाम करने की तैयारी है?
कबीर ने साफ कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाले दिन नेशनल हाईवे-34 पर प्रदर्शन किया जाएगा। उनके मुताबिक, रेजीनगर से बहरामपुर के बीच करीब 30 किलोमीटर के हिस्से को जाम किया जाएगा। इसके अलावा आसपास के कई इलाकों से भी समर्थकों के सड़क पर उतरने का दावा किया गया है। उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस चाहे तो उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, कबीर ने यह भी दावा किया कि उनके समर्थक कानून-व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके समर्थकों ने कानून नहीं तोड़ा है और आगे भी ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, प्रशासन किसी भी संभावित तनाव या अव्यवस्था को रोकने के लिए सतर्कता बरत रहा है।
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बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए कितनी लागत और कितनी बड़ी व्यवस्था का दावा किया गया है?
हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में प्रस्तावित दो मंजिला मस्जिद के निर्माण पर करीब 87 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया है। उनके अनुसार, इस मस्जिद में एक साथ करीब 80 हजार लोग नमाज पढ़ सकेंगे। इसके परिसर में 20 हजार लोगों के लिए अलग से नमाज की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। मस्जिद के बेसमेंट में कई कमरे बनाए जा रहे हैं। इन कमरों में बाहर से आने वाले लोग किराया देकर ठहर सकेंगे। कबीर ने छह दिसंबर को मस्जिद निर्माण शुरू करने और उसी दिन कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा क्यों उठाया और उनका राजनीतिक सफर क्या रहा है?
हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन पिछले साल उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाने के बाद वह एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गए। उन्होंने अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी पर अपने गृह क्षेत्र बेलडांगा में मस्जिद बनाने की योजना घोषित की थी। इसी तारीख को निर्माण शुरू करने की घोषणा ने इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब उन्होंने इसी कार्यक्रम के दिन हाईवे जाम करने का भी ऐलान कर दिया है।


प्रशासन के सामने क्या चुनौती है और कबीर ने समर्थकों से क्या अपील की?
हुमायूं कबीर की घोषणा के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पुलिस किसी भी संभावित कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए तैयारी कर रही है। कबीर ने प्रशासन को चुनौती देने के साथ यह भी कहा कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहेगा और समर्थक कानून नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने लोगों से छह दिसंबर 2026 को उनके साथ खड़े होने की अपील की है। प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण, बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की योजना और हाईवे जाम करने की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन के सामने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होगी। फिलहाल कबीर अपने ऐलान पर कायम हैं और पुलिस प्रशासन संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी में जुटा है।

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