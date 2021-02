लता-सचिन और अक्षय के ट्वीट कैसे जांचेगी महाराष्ट्र सरकार, कैसे तय किया जाएगा उनका जुर्म?

कांग्रेस नेता सचिन सावंत के मुताबिक, कई हस्तियों के ट्वीट्स एक जैसे हैं। जैसे अक्षय कुमार और साइना नेहवाल के ट्वीट शब्दश: एक-जैसे पोस्ट किए गए। वहीं, विराट कोहली, सुरेश रैना, साइना नेहवाल, अक्षय कुमार, अनिल कुंबले और लता मंगेशकर के ट्वीट् में 'एमिकेबल' शब्द कॉमन था। साथ ही, सुनील शेट्टी ने अपने ट्वीट में भाजपा के मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष हितेश जैन को टैग किया था।

Why the drafts of most of the tweets are similar and have same word "amicable"?

There is a great possibility that some celebrities may have been armtwisted by bjp? Those need to be given protection. Those who have opined on their own their opinion must be respected. pic.twitter.com/DNBYfsNptL