Mumbai Rain Update: मुंबई में भारी बारिश जारी, निचले इलाकों में जल जमाव, ठाणे में गिरी पुरानी इमारत

मुंबई, ठाणे और इसके आसपास के क्षेत्रों में रविवार को लगातार तीसरे दिन बारिश जारी रही जिसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में जलजमाव हो गया।भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 24 घंटों में शहर के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

#WATCH High tides hit the coast in Mumbai's Colaba. Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has issued high tide warning and has requested people to stay away from the seashore. #Maharashtra pic.twitter.com/gZjKop6evB