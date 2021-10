संबंध: भारत ने नेपाल को सौंपा जयनगर-कुर्था रेलवे लिंक, 34.9 किलोमीटर लंबे नैरो लिंक गेज को ब्रॉड गेज में बदला गया

भारत ने शुक्रवार को जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंप दिया। इस रेल लिंक का निर्माण की फंडिंग भारत सरकार ने की है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक संक्षिप्त समारोह में नेपाल की परिवहन एवं भौतिक अवसंरचना मंत्री रेणु कुमारी यादव को उपरोक्त रेलवे लिंक नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के हवाले करने संबंधी दस्तावेज सौंपे। भारत में जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 34.9 किलोमीटर लंबे नैरो लिंक गेज को ब्रॉड गेज में बदला गया है।

Handing-taking over of Jaynagar-Kurtha cross-border rail section between India and Nepal: Embassy of India in Kathmandu, Nepal pic.twitter.com/Ze2DwJ64rw