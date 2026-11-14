गुजरात: सूरत में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार; दमकल की कई टीम मौके पर मौजूद
एएनआई, सूरत Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 14 Nov 2026 04:12 PM IST
सार
गुजरात के सूरत स्थित खरवासा इलाके में शनिवार को कपड़ों के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं।
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विस्तार
सूरत के खरवासा इलाके में शनिवार को कपड़ों के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
इस बीच, एक अलग घटना में, बावला-अहमदाबाद रोड पर स्थित लीमैक कंपनी के प्लांट में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने 7 नवंबर को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आग कथित तौर पर प्लांट की तीसरी मंजिल से शुरू हुई, जहां चॉकलेट का उत्पादन किया जाता है।
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सूचना मिलने पर, आग बुझाने के लिए साणंद, बावला और अहमदाबाद से दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने लगभग तीन घंटे तक लगातार पानी की बौछारें करके आग पर काबू पाया।
(खबर अपडेट हो रही)
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#WATCH | Gujarat: A massive fire breaks out in a cloth storage godown in Kharvasa area of Surat. Fire tenders are present at the spot, and firefighting operations are underway. Cause of the fire is yet to be ascertained. https://t.co/iqcts25zF1— ANI (@ANI) November 14, 2026विज्ञापन
इस बीच, एक अलग घटना में, बावला-अहमदाबाद रोड पर स्थित लीमैक कंपनी के प्लांट में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने 7 नवंबर को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आग कथित तौर पर प्लांट की तीसरी मंजिल से शुरू हुई, जहां चॉकलेट का उत्पादन किया जाता है।
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सूचना मिलने पर, आग बुझाने के लिए साणंद, बावला और अहमदाबाद से दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने लगभग तीन घंटे तक लगातार पानी की बौछारें करके आग पर काबू पाया।
(खबर अपडेट हो रही)