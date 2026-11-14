Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Gujarat Massive fire breaks out at a textile warehouse Surat firefighting teams engaged in dousing the flames.

गुजरात: सूरत में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार; दमकल की कई टीम मौके पर मौजूद

Sat, 14 Nov 2026 04:12 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, सूरत
एएनआई, सूरत Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 14 Nov 2026 04:12 PM IST
सार

गुजरात के सूरत स्थित खरवासा इलाके में शनिवार को कपड़ों के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। 

विज्ञापन
Gujarat Massive fire breaks out at a textile warehouse Surat firefighting teams engaged in dousing the flames.
सूरत में भीषण आग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सूरत के खरवासा इलाके में शनिवार को कपड़ों के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
विज्ञापन

 

इस बीच, एक अलग घटना में, बावला-अहमदाबाद रोड पर स्थित लीमैक कंपनी के प्लांट में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने 7 नवंबर को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आग कथित तौर पर प्लांट की तीसरी मंजिल से शुरू हुई, जहां चॉकलेट का उत्पादन किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सूचना मिलने पर, आग बुझाने के लिए साणंद, बावला और अहमदाबाद से दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने लगभग तीन घंटे तक लगातार पानी की बौछारें करके आग पर काबू पाया। 

(खबर अपडेट हो रही)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed