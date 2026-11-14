गुजरात: सूरत में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार; दमकल की कई टीम मौके पर मौजूद

#WATCH | Gujarat: A massive fire breaks out in a cloth storage godown in Kharvasa area of Surat. Fire tenders are present at the spot, and firefighting operations are underway. Cause of the fire is yet to be ascertained. https://t.co/iqcts25zF1 विज्ञापन November 14, 2026

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इस बीच, एक अलग घटना में, बावला-अहमदाबाद रोड पर स्थित लीमैक कंपनी के प्लांट में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने 7 नवंबर को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आग कथित तौर पर प्लांट की तीसरी मंजिल से शुरू हुई, जहां चॉकलेट का उत्पादन किया जाता है।सूचना मिलने पर, आग बुझाने के लिए साणंद, बावला और अहमदाबाद से दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने लगभग तीन घंटे तक लगातार पानी की बौछारें करके आग पर काबू पाया।