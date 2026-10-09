गुजरात के कच्छ में बड़ा हादसा: ट्रक और पिकअप की टक्कर में सात मजदूरों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

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खावड़ा पुलिस थाने के उपनिरीक्षक एमबी चावड़ा के मुताबिक, ट्रक और बोलेरो कैंपर (पिकअप वाहन) विपरीत दिशाओं से आ रहे थे। इसी दौरान दोनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो कैंपर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय पिकअप वाहन में सवार सभी लोग इसकी चपेट में आए।पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद सात मजदूर बुरी तरह क्षतिग्रस्त बोलेरो कैंपर के अंदर फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। हालांकि, इन सातों मजदूरों की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं, हादसे में घायल 20 से ज्यादा मजदूरों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घायलों की हालत या उनकी पहचान के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है।