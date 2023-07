Gujarat: गुजरात में आसमान से बरसी आफत, गांधीधाम रेलवे स्टेशन में भरा पानी, एनडीआरएफ अलर्ट पर

Follow Us

#WATCH | Kachchh, Gujarat: Severe waterlogging inside Gandhidham Railway Station, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/xvIWDGEBGM

— ANI (@ANI) July 1, 2023 मौसम विभाग ने गुजरात के जामनगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नवसारी, जूनागढ़ में भी भारी बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है।

