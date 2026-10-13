गुजरात निकाय चुनाव: स्थानीय निकायों में मतगणना जारी, गांधीनगर में भाजपा-कांग्रेस और आप के बीच मुख्य मुकाबला

गांधीनगर नगर निगम की सभी 44 सीटों पर चुनाव हुए। ये सीटें 11 वार्डों में हैं। चुनाव में कुल 130 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। नगर निगम क्षेत्र में करीब 2.59 लाख मतदाता हैं।

विज्ञापन गांधीनगर नगर निगम के लिए पिछली बार अक्तूबर 2021 में चुनाव हुए थे। उस समय भाजपा ने 44 में से 41 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। विज्ञापन विज्ञापन

देवभूमि द्वारका जिले की ओखा नगर पालिका में नौ वार्डों की 32 सीटों के लिए मतगणना जारी है। इनमें से चार सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। बाकी सीटों के लिए कुल 75 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं, बनासकांठा जिले की थारा नगर पालिका में छह वार्डों की 24 सीटों के लिए मतगणना हो रही है। यहां कुल 59 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गांधीनगर में 59.25 फीसदी मतदान हुआ। वहीं, थारा में 81.18 फीसदी और ओखा में 63.27 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त आयुक्त एनके डामोर ने मतदान के बाद बताया था कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए।गुजरात की खेरालू, छोटा उदेपुर और बायड नगर पालिकाओं में भी एक-एक सीट पर उपचुनाव हुए थे। इसके अलावा राज्य की विभिन्न जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों की सीटों पर भी उपचुनाव कराए गए। इन सीटों के लिए भी मंगलवार को मतगणना जारी है। इन सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया।