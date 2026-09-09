गुजरात: सूरत के बहुमंजिला कपड़ा बाजार में भीषण आग, 12 से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त; दमकलकर्मी घायल

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गुजरात के सूरत शहर में बुधवार को एक बहुमंजिला कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई। आग से 12 से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। आग बुझाने के दौरान एक दमकलकर्मी भी घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार, आग मंगलवार आधी रात के आसपास श्याम सांगिनी कपड़ा बाजार की छठी मंजिल पर लगी। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।