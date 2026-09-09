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गुजरात: सूरत के बहुमंजिला कपड़ा बाजार में भीषण आग, 12 से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त; दमकलकर्मी घायल

Wed, 09 Sep 2026 01:42 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, सूरत
पीटीआई, सूरत Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 09 Sep 2026 01:42 PM IST
सार

गुजरात के सूरत स्थित श्याम सांगिनी कपड़ा बाजार की छठी मंजिल पर मंगलवार आधी रात भीषण आग लग गई। आग से 12 से अधिक दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं। करीब 25 दमकल गाड़ियों और 150 दमकलकर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान एक दमकलकर्मी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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Gujarat: Blaze erupts in Surat textile market; several shops damaged, firefighter injured
सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग - फोटो : ANI

विस्तार
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गुजरात के सूरत शहर में बुधवार को एक बहुमंजिला कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई। आग से 12 से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। आग बुझाने के दौरान एक दमकलकर्मी भी घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार, आग मंगलवार आधी रात के आसपास श्याम सांगिनी कपड़ा बाजार की छठी मंजिल पर लगी। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।
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दमकल की 25 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग
मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारीक ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां, टर्नटेबल लैडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ करीब 150 दमकलकर्मी और अधिकारी मौके पर लगाए गए। करीब 7 से 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के अभियान के दौरान एक दमकलकर्मी घायल हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि छठी मंजिल पर दुकानों के बाहर रखा सिंथेटिक सामान आग की चपेट में आ गया था। इसके बाद आग तेजी से आसपास की कई दुकानों तक फैल गई।
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