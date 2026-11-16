सरकारी खजाने से स्वास्थ्य पर खर्च तीन गुना बढ़ा: इलाज का बोझ घटा; परिवारों की जेब से खर्च 21.5% कम

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वहीं, इलाज पर आम नागरिकों की जेब से खर्च में भारी गिरावट आई है जो 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से गिरकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत पर आ गया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण में एक साथ हुई बढ़ोतरी और परिवारों द्वारा सीधे वहन किए जाने वाले खर्च के अनुपात में आई गिरावट बताती है कि देश एक अधिक सुलभ और वित्तीय रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केवल पिछले एक वर्ष यानी 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से यह खर्च घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया है, जो इस बात का संकेत है कि परिवारों पर पड़ने वाला चिकित्सा लागत का बोझ लगातार कम हो रहा है।मंत्रालय का कहना है कि सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा प्रणालियों के विस्तार के कारण यह सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। नि:शुल्क और किफायती उपचार, दवाइयों, जांच तथा अस्पताल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों से सीधे तौर पर घरेलू खर्च पर निर्भरता कम हुई है।