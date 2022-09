Congress : सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे गहलोत, बोले- पार्टी ने अध्यक्ष बनाना चाहा तो मना नहीं कर पाऊंगा

कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे है। उन्होंने खुद मीडिया से चर्चा में माना है कि वे राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे नहीं माने तो पार्टी चाहेगी तो वे अध्यक्ष बनने से इनकार नहीं कर सकेंगे।

If people in the party think I'm needed in the role of party president or CM, then I won't say no....I'll again request Rahul Gandhi (to become Cong pres). If he conducts Bharat Jodo Yatra as party president, then it'll create an aura for the party: A.Gehlot, Rajasthan CM & Cong pic.twitter.com/Jm5m5xBSQS

Kochi | Majority of the states have said that Rahul Gandhi should be the Congress President. Whether he will contest or not is his decision, but one thing is for sure, the party will get a new President on October 17th, when the voting takes place: Congress MP Sachin Pilot pic.twitter.com/YGnW91F1Ge