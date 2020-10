गांधी जयंती: जल शक्ति मंत्रालय स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति शुरू करेगा

गांधी जयंती के अवसर पर स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति पाइप से करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 100 दिनों का अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दी गई है।

100-days Campaign to be launched on the occasion of Gandhi Jayanti under the Jal Jeevan Mission to provide potable piped water supply in Schools & Anganwadi Centres: Ministry of Jal Shakti