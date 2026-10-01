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राहुल गांधी ने बीच सड़क पर किसे कहा 'लव यू'? वीडियो हुआ वायरल

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 01 Oct 2026 09:13 PM IST







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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका अंदाज पूरी तरह अलग नजर आ रहा है।

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