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क्या बिहार बाढ़ के बीच जींस खरीदने लंदन गईं मैथिली ठाकुर? वायरल वीडियो पर किसने और क्यों उठाए सवाल?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:03 PM IST
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बिहार में बाढ़ के बीच बीजेपी विधायक और लोकगायिका मैथिली ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मैथिली ठाकुर लंदन में शॉपिंग और जींस की साइज को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बिहार बाढ़ से जूझ रहा था, तब विधायक मैथिली ठाकुर विदेश में घूम रही हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो की कहानी कुछ और है, जिस वीडियो को अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है वो असल में पुराना है। तो ऐसे में इस वीडियो में जानिए, ये वायरल वीडियो कब का है और क्यों एक बार फिर वायरल हो रहा है?
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