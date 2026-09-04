बंगाल में उत्तम कुमार के नाम पर फिल्म सेंटर: सीएम शुभेंदु अधिकारी ने रखी नींव, जानें कितनी आएगी लागत

पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके नाम पर ‘उत्तम कुमार फिल्म सेंटर’ की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को न्यू टाउन के इको पार्क के पास 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस सेंटर का शिलान्यास किया। इस फिल्म सेंटर में तीन थिएटर, एनिमेशन-विजुअल इफेक्ट्स लैब, स्टूडियो और पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं होंगी। कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीत मल्लिक, प्रोसेनजीत चटर्जी और जीशु सेनगुप्ता समेत कई प्रमुख कलाकार शामिल हुए।

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