बंगाल में उत्तम कुमार के नाम पर फिल्म सेंटर: सीएम शुभेंदु अधिकारी ने रखी नींव, जानें कितनी आएगी लागत
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने न्यू टाउन के इको पार्क के पास मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार के नाम पर बनने वाले ‘उत्तम कुमार फिल्म सेंटर’ की नींव रखी। यह पहल महानायक उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा है।
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पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके नाम पर ‘उत्तम कुमार फिल्म सेंटर’ की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को न्यू टाउन के इको पार्क के पास 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस सेंटर का शिलान्यास किया। इस फिल्म सेंटर में तीन थिएटर, एनिमेशन-विजुअल इफेक्ट्स लैब, स्टूडियो और पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं होंगी। कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीत मल्लिक, प्रोसेनजीत चटर्जी और जीशु सेनगुप्ता समेत कई प्रमुख कलाकार शामिल हुए।
25 करोड़ रुपये होंगे खर्च
राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। फिल्म सेंटर में दो थिएटर होंगे, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 750 दर्शकों की होगी। इसके अलावा 1,000 सीटों वाला एक और थिएटर बनाया जाएगा। सेंटर में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के लिए लैब व स्टूडियो के साथ फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
मानसून के बाद शुरू हो सकता है निर्माण
अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी की जांच पूरी हो चुकी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में जन्माष्टमी की बधाई देते हुए अधिकारी ने कहा कि उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी का जश्न सांस्कृतिक जगत के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें दिल और दिमाग से प्यार करते हैं। इस प्यार में कोई बंटवारा या राजनीतिक रंग नहीं है। हर कोई महानायक से प्यार करता है और उन पर गर्व करता है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोगों के सहयोग से हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि उत्तम कुमार का जन्म 3 सितंबर को हुआ था, जो चंद्र कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी का दिन था।
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कलाकारों ने भी जताया सम्मान
अधिकारी ने कहा कि जन्म शताब्दी समारोह की स्थायी विरासत होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। भूमि पूजन में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीत मल्लिक शामिल हुए। प्रोसेनजीत चटर्जी और जीशु सेनगुप्ता भी मौजूद रहे। अधिकारी ने रंजीत मल्लिक के सहयोग की तारीफ की और कहा कि मिथुन चक्रवर्ती को जल्द सांस्कृतिक सलाहकार बनाया जाएगा। प्रोसेनजीत को उन्होंने कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार बताया, जबकि जीशु सेनगुप्ता को आयोजक की भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने अधिकारी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह जो भी कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि वह जो भी कहेंगे, वह होगा। इस मौके पर भावुक नजर आए प्रोसेनजीत चटर्जी ने कहा कि आज बंगाली फिल्म इंडस्ट्री जिस नींव पर खड़ी है, वह महानायक उत्तम कुमार ने रखी थी।