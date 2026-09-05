फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Family rift over Ajit Pawar death remark Rohit lashes out at Sunetra, asks what is the point of being in power

अजित पवार की मौत पर परिवार में ही रार: सुनेत्रा के बयान पर भड़के रोहित, पूछा- सत्ता में रहने का क्या मतलब?

Sat, 05 Sep 2026 02:50 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, मुबंई
एएनआई, मुबंई Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 05 Sep 2026 02:50 PM IST
सार

अजित पवार की मौत को लेकर उनके परिवार में मतभेद उभर रहे हैं। दरअसल रोहित पवार ने सुनेत्रा पवार के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ सत्ता में रहने का क्या मतलब। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज न करने पर भी सवाल उठाया। 
 

विज्ञापन
Family rift over Ajit Pawar death remark Rohit lashes out at Sunetra, asks what is the point of being in power
रोहित पवार, नेता, एनसीपी (शरद गुट) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र की सियासत में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बयान के बाद एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। शनिवार को एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार की विमान दुर्घटना को लेकर जांच पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर बातें कहीं। उन्होंने सीआईडी जांच और सरकार के रुख पर भी सवाल उठाया। 

विज्ञापन


रोहित पवार ने क्या कहा? 
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ’मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा भी है, तो हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। आप सत्ता में हैं। आप, अपने 40 विधायकों के साथ सत्ता में रहते हुए, चार महीने पहले अजीत पवार की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था। 
विज्ञापन


'भाजपा के साथ सत्ता में रहने का क्या मतलब है?'
रोहित पवार ने आगे कहा, 'फिर भी, आपकी सिफारिश, आपका अनुरोध, स्वीकार नहीं किया गया है। तो फिर भाजपा के साथ सत्ता में रहने का क्या मतलब है? यह फैसला आप लें। लेकिन जहां तक हमारी बात है, अजीत पवार की दुर्घटना को लेकर हमें संदेह है। हम जांच के जरिए उन संदेहों को दूर करने की कोशिश करेंगे।' 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके साथ ही रोहित ने सीआईडी के जांच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा 'सीआईडी कुछ नहीं कर रही है। अबतक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हम अगले कुछ दिन में प्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें हमें उस व्यक्ति का नाम सामने लाएगे, जो वीएसआर कंपनी की मदद कर रहा है। वे क्या कह रही हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों को भी अजीत दादा के मौत पर संदेह हैं।  

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाईअड्डे के पास विमान हादसे में मौत हो गई थी। मौजूदा एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'सम्माननीय अजित दादा के निधन से महाराष्ट्र में जो शून्य पैदा हुआ है, वह बहुत बड़ा है। उनकी मां, उनके बच्चों और मेरे अलावा उस दर्द को कौन बेहतर समझ सकता है? इसलिए अजित दादा के साथ हुए हादसे का राजनीतिकरण न करें।'


उन्होंने कहा कि परिवार और अन्य संबंधित लोग हादसे के बाद ठोस निर्णय चाहते थे। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, 'हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही मिल चुके हैं। सभी इससे अवगत हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वादा किया है और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।'


सुप्रिया सुले ने क्या कहा था? 
वहीं, एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने इस हादसे के बाद एनसीपी पर सत्ता का आनंद लेने का आरोप लगाया था। सुले ने बुधवार को कहा था, 'मेरे भाई (उनके चचेरे भाई अजित पवार) की मौत के मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? हमने अपने परिवार के एक प्रमुख सदस्य को खो दिया। एनसीपी (अजित पवार गुट) मौजूदा सरकार का हिस्सा है। क्या उनके 40 विधायकों या आठ-नौ मंत्रियों में से किसी ने कभी मेरे भाई की मौत के मामले में एफआईआर या उचित जांच की मांग को लेकर एक शब्द भी कहा है? हमारा भाई चला गया और वे सत्ता का आनंद ले रहे हैं।'
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed