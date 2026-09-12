एक्सप्लेनर: अब एआई बना सकता है नए वायरस, मेडिकल क्रांति के साथ कितना बड़ा है जैविक हथियार का खतरा?

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एआई ने डिजाइन किए नए वायरस

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इस मामले के सामने आने के बाद एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने संबंधित अकाउंट की पहचान की और उस पर तुरंत रोक लगाने का काम किया। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खतरा सिर्फ चिकनगुनिया वायरस तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि अगर भविष्य में एआई वैज्ञानिक ज्ञान, बायोलॉजिकल रिसर्च और ऑटोमेटेड लैबोरेट्रीज के साथ जुड़ गया तो क्या होगा? क्या कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति एआई की मदद से ऐसे जैविक प्रयोग कर सकेगा जिनके लिए पहले बहुत ज्यादा वैज्ञानिक ज्ञान और विशषज्ञता की जरूरत होती थी?इस खतरे को समझने के लिए हाल ही में हुए एक रिसर्च को समझना आपके लिए काफी जरूरी है। वैज्ञानिकों ने एआई मॉडल की मदद से पूरे बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरस का पूरा जेनेटिक कोड डिजाइन किया, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इस रिसर्च में एआई को लाखों प्राकृतिक जीनोम से मिले डीएनए सीक्वेंस पर ट्रेन किया गया था। इसके बाद एआई ने बिल्कुल नए जीनोम डिजाइन तैयार किए। वैज्ञानिकों ने इनमें से करीब 300 डिजाइन को लैब में बनाकर टेस्ट किया और 16 ऐसे फेज मिले, जो वास्तव में काम करने वाले थे।खास बात यह थी कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फेज की सीधी कॉपी नहीं थे। उनके जेनेटिक सीक्वेंस, जीन और दूसरे जैविक गुणों में काफी विविधता थी। इस रिसर्च का मकसद बीमारी फैलाना नहीं था। बल्कि इसका एक बड़ा संभावित फायदा यह है कि भविष्य में ऐसे एआई से डिजाइन किए गए फेज का इस्तेमाल उन बैक्टीरिया के खिलाफ किया जा सकता है, जो मौजूदा इलाज के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं।आज कई ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं का असर पहले जैसा नहीं रहा। यानी जिन दवाओं से पहले बैक्टीरिया आसानी से खत्म हो जाते थे अब वही दवाएं कई बार उन पर बेअसर साबित होती हैं। ऐसी स्थिति में बैक्टीरियोफेज एक संभावित विकल्प बन सकते हैं क्योंकि इनका काम ही बैक्टीरिया को पहचानकर उन्हें खत्म करना होता है।भविष्य में एआई की मदद से ऐसे बैक्टीरियोफेज तैयार किए जा सकते हैं, जो किसी खास हानिकारक बैक्टीरिया को ज्यादा सटीक तरीके से पहचानकर उन्हें मार सकें। अगर यह तकनीक सफल हुई, तो आने वाले समय में गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज का तरीका काफी हद तक बदल सकता है।