एक्सप्लेनर: क्या है मीर जाफर के विश्वासघात की कहानी, देश की सियासत में क्यों गद्दारी की पर्याय बन गया ये नाम?

अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ नवाबों की शिकायत क्या थी?

एनसीईआरटी की किताब में 1733 में बंगाल के नवाब की ओर से अंग्रेज व्यापारियों के बारे में की गई शिकायत का भी उल्लेख है। नवाब के मुताबिक, जब अंग्रेज पहली बार देश में आए थे, तब उन्होंने विनम्रता से फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद उन्होंने मजबूत किला बना लिया, उसके चारों ओर खाई खोदी, नदी से उसका संपर्क बनाया और दीवारों पर बड़ी संख्या में तोपें लगा दीं।



शिकायत में कहा गया कि अंग्रेजों ने कई व्यापारियों और दूसरे लोगों को अपनी शरण में आने के लिए प्रोत्साहित किया। वे राजस्व वसूलने लगे और नवाब के राज्य के लोगों को लूटने, उनका सामान छीनने तथा स्त्री-पुरुषों को पकड़कर अपने देश में गुलामी के लिए ले जाने के आरोपों का भी सामना कर रहे थे।

रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में कितनी दौलत कमाई?

रॉबर्ट क्लाइव 1743 में 18 साल की उम्र में इंग्लैंड से मद्रास आया था। जब वह 1767 में भारत से लौटा, तब उसकी भारत में कमाई गई संपत्ति का मूल्य 4,01,102 पाउंड था। 1764 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किए जाने पर उसे कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा गया था। लेकिन उसकी अपनी संपत्ति भी सवालों के घेरे में आ गई।



1772 में ब्रिटिश संसद ने उसकी बड़ी दौलत को लेकर उससे पूछताछ की। हालांकि, उसे आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली।



कंपनी के सभी अधिकारी क्लाइव की तरह अमीर नहीं बन पाए। कई अधिकारियों की भारत में बीमारी और युद्ध के कारण जल्दी मृत्यु हो गई। उनमें से कई साधारण पृष्ठभूमि से आए थे और भारत में पर्याप्त पैसा कमाकर ब्रिटेन लौटना चाहते थे, ताकि वहां आरामदायक जीवन जी सकें। जो अधिकारी भारत से धन लेकर ब्रिटेन लौटे और अपनी दौलत का दिखावा करने लगे, उन्हें ‘नबॉब’ कहा जाने लगा। यह शब्द भारतीय शब्द 'नवाब' से बना था।