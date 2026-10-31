{"_id":"6ae5ed30e02280764e0e820a","slug":"explainer-what-s-new-in-census-2027-s-second-phase-how-will-the-population-be-counted-2026-10-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक्सप्लेनर: जनगणना के दूसरे चरण में क्या होगा नया; कैसे होगी आबादी की गिनती, पहली बार क्या बदलने जा रहा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
एक्सप्लेनर: जनगणना के दूसरे चरण में क्या होगा नया; कैसे होगी आबादी की गिनती, पहली बार क्या बदलने जा रहा?
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला Published by: रिया दुबे Updated Sun, 01 Nov 2026 06:06 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन