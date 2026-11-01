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महाराष्ट्र अपडेट्स: मुंबई के NMACC में 'द लाइब्रेरी' का उद्घाटन, आम लोगों के लिए आज से आधिकारिक शुभारंभ

Sun, 01 Nov 2026 06:34 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 01 Nov 2026 06:34 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के बहुचर्चित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में 'द लाइब्रेरी' का उद्घाटन किया गया। प्रीव्यू इवेंट में कई मशहूर कल्चरल आइकॉन के अलावा करीना कपूर खान, सैफ अली खान जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। मुंबई में आयोजित इस समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर-चेयरपर्सन, नीता अंबानी समेत अंबानी परिवार के सदस्य शामिल हुए। एनएमएसीसी में शुरू हुई यह सुविधा आज यानी एक नवंबर से आधिकारिक रूप से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। कंपनी के मुताबिक इसकी ऑफिशियल पब्लिक ओपनिंग एक नवंबर से करने का फैसला लिया गया है।
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