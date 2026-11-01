न्यूज डायरी: मणिपुर के नोनी में गोलीबारी, तीन कूकी लोगों की मौत; मेघालय सरकार से एक और मंत्री का इस्तीफा

मणिपुर के नोनी जिले में प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कूकी समुदाय के तीन लोग मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। गोलीबारी शनिवार सुबह केकरू नागा गांव में शुरू हुई। पहाड़ी गांव में कई घंटों तक गोलीबारी जारी रही, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि इलाके में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस बीच, कूकी समुदाय के शीर्ष निकाय कूकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने तीनों युवाओं की हत्या की कड़ी निंदा की। केआईएम ने एक बयान में आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे "नागा मिलिटेंट ग्रुप्स" का हाथ था। उन्होंने न्याय, जवाबदेही और तत्काल सरकारी कार्रवाई की मांग की।

मेघालय सरकार से एक और मंत्री का इस्तीफा, क्या बोले मेटबाह लिंगदोह?

पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक हलचल के बीच मेघालय के कैबिनेट मंत्री मेटबाह लिंगदोह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। लिंगदोह ने इसे उनका पहला महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उचित विचार-विमर्श के बाद और फैसले लिए जाएंगे। निर्णय प्रक्रिया में शामिल सभी प्रमुख हितधारकों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह फैसला किसी भी तरह के दबाव में नहीं लिया है। दबाव में लिए गए निर्णय अक्सर बड़ी गलतियों की ओर ले जाते हैं। इसलिए, आज लिए गए निर्णय पूरी तरह से दबाव मुक्त थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे अच्छी तरह सोच-समझ कर ही सभी निर्णय करेंगे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) के अध्यक्ष, लिंगदोह ने पार्टी के 12 में से 11 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (MDA) की सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।