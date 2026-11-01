न्यूज डायरी: मणिपुर के नोनी में गोलीबारी, तीन कूकी लोगों की मौत; मेघालय सरकार से एक और मंत्री का इस्तीफा
मणिपुर के नोनी जिले में प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कूकी समुदाय के तीन लोग मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। गोलीबारी शनिवार सुबह केकरू नागा गांव में शुरू हुई। पहाड़ी गांव में कई घंटों तक गोलीबारी जारी रही, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि इलाके में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस बीच, कूकी समुदाय के शीर्ष निकाय कूकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने तीनों युवाओं की हत्या की कड़ी निंदा की। केआईएम ने एक बयान में आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे "नागा मिलिटेंट ग्रुप्स" का हाथ था। उन्होंने न्याय, जवाबदेही और तत्काल सरकारी कार्रवाई की मांग की।
मेघालय सरकार से एक और मंत्री का इस्तीफा, क्या बोले मेटबाह लिंगदोह?
पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक हलचल के बीच मेघालय के कैबिनेट मंत्री मेटबाह लिंगदोह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। लिंगदोह ने इसे उनका पहला महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उचित विचार-विमर्श के बाद और फैसले लिए जाएंगे। निर्णय प्रक्रिया में शामिल सभी प्रमुख हितधारकों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह फैसला किसी भी तरह के दबाव में नहीं लिया है। दबाव में लिए गए निर्णय अक्सर बड़ी गलतियों की ओर ले जाते हैं। इसलिए, आज लिए गए निर्णय पूरी तरह से दबाव मुक्त थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे अच्छी तरह सोच-समझ कर ही सभी निर्णय करेंगे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) के अध्यक्ष, लिंगदोह ने पार्टी के 12 में से 11 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (MDA) की सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
आरएसएस ने कहा- विरोध करने का हक सबको, देश-विरोधी ताकतों से रहना होगा सावधानराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने लोकतांत्रिक विरोध और नागरिकों के सवाल उठाने के अधिकार का समर्थन करते हुए सार्वजनिक प्रदर्शनों के दुरुपयोग को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने शनिवार को कहा कि हर नागरिक को देश से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि देश-विरोधी ताकतें ऐसे प्रदर्शनों का गलत फायदा न उठा सकें। इंदौर में दो नवंबर से शुरू होने वाली संघ की वार्षिक बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में आंबेकर ने कहा कि किसी मुद्दे पर सवाल उठाने वालों को संघ का समर्थक या विरोधी मानना उचित नहीं है। संघ इस बात पर नजर रख रहा है कि सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों का इस्तेमाल गलत उद्देश्यों के लिए न हो। यूजीसी सर्कुलर को बताया असंतुलित: यूजीसी के विवादित नियमों और सर्कुलर पर आंबेकर ने कहा कि संघ पहले ही इन्हें असंतुलित बता चुका है। अदालत भी इन नियमों पर रोक लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आगे जो भी निर्णय हो, वह संतुलित होना चाहिए और सरकार को इसे सुनिश्चित करना चाहिए।
नौसेना के युद्धपोत आईएनएस केसरी में अचानक पानी भरा
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में खड़े भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस केसरी में शनिवार दोपहर को अचानक पानी भरने लगा। इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान या जवानों के घायल होने की खबर नहीं है। जहाज पर मौजूद सभी कर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं। नौसेना की तकनीकी टीमों ने मौके पर मोर्चा संभालते हुए पानी निकालने के लिए बड़े स्तर पर पंपिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार, जहाज के भीतर पानी घुसने की सूचना मिलते ही सुरक्षा तंत्र को तुरंत सतर्क कर दिया गया।