एक्सप्लेनर: 21 देशों वाला ब्रिक्स कितना ताकतवर, भारत के लिए कितना बड़ा कारोबारी बाजार?

सऊदी अरब की आबादी और जीडीपी कितनी है?

वर्ल्डओमीटर के अनुसार, सऊदी अरब की आबादी 3.53 करोड़ है। यह दुनिया की कुल आबादी का 0.42 फीसदी है। आबादी के लिहाज से सऊदी अरब दुनिया में 47वें नंबर पर है।



आईएमएफ के अनुसार, 2026 में सऊदी अरब की नाममात्र जीडीपी 1.39 ट्रिलियन डॉलर है। इस साल उसकी जीडीपी वृद्धि दर 3.1 फीसदी रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 37,811 डॉलर है। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति आय 36,070 डॉलर है।

संयुक्त अरब अमीरात की आबादी और जीडीपी कितनी है?

वर्ल्डओमीटर के अनुसार, यूएई की आबादी 1.17 करोड़ है। यह दुनिया की कुल आबादी का 0.14 फीसदी है। आबादी के लिहाज से यूएई दुनिया में 86वें नंबर पर है।



आईएमएफ के अनुसार, 2026 में यूएई की नाममात्र जीडीपी 621.55 अरब डॉलर है। इस साल उसकी जीडीपी वृद्धि दर 3.1 फीसदी रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 54,214 डॉलर है। यूएई में 2024 में प्रति व्यक्ति आय 51,550 डॉलर थी।

ईरान की आबादी और उसकी जीडीपी कितनी है?

वर्ल्डओमीटर के अनुसार, ईरान की आबादी 9.34 करोड़ है। यह दुनिया की कुल आबादी का 1.1 फीसदी है। आबादी के लिहाज से ईरान दुनिया में 17वें नंबर पर है।



आईएमएफ के अनुसार, 2026 में ईरान की नाममात्र जीडीपी 300.29 अरब डॉलर है। युद्ध की वजह से इस साल उसकी जीडीपी वृद्धि दर -6.1 फीसदी रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 3,415 डॉलर है। ईरान में प्रति व्यक्ति आय 4,650 डॉलर है।

दक्षिण अफ्रीका की आबादी और जीडीपी कितनी है?

वर्ल्डओमीटर के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका की आबादी 6.56 करोड़ है। यह दुनिया की कुल आबादी का 0.79 फीसदी है। आबादी के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका दुनिया में 24वें नंबर पर है।



आईएमएफ के अनुसार, 2026 में दक्षिण अफ्रीका की नाममात्र जीडीपी 479.96 अरब डॉलर है। इस साल उसकी जीडीपी वृद्धि दर 1 फीसदी रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 7,503 डॉलर है। दक्षिण अफ्रीका में प्रति व्यक्ति आय 6,270 डॉलर है।

मिस्र की आबादी कितनी है और उसकी जीडीपी कितनी है?

वर्ल्डओमीटर के अनुसार, मिस्र की आबादी 12.05 करोड़ है। यह दुनिया की कुल आबादी का 1.4 फीसदी है। आबादी के लिहाज से मिस्र दुनिया में 13वें नंबर पर है।



आईएमएफ के अनुसार, 2026 में मिस्र की नाममात्र जीडीपी 429.64 अरब डॉलर है। इस साल उसकी जीडीपी वृद्धि दर 4.2 फीसदी रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 3,904 डॉलर है। मिस्र में प्रति व्यक्ति आय 3,260 डॉलर है।

इथियोपिया की आबादी कितनी है और उसकी जीडीपी कितनी है?

वर्ल्डओमीटर के अनुसार, इथियोपिया की आबादी 13.95 करोड़ है। यह दुनिया की कुल आबादी का 1.7 फीसदी है। आबादी के लिहाज से इथियोपिया दुनिया में 10वें नंबर पर है।



आईएमएफ के अनुसार, 2026 में इथियोपिया की नाममात्र जीडीपी 121.53 अरब डॉलर है। इस साल उसकी जीडीपी वृद्धि दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,081 डॉलर है। इथियोपिया में प्रति व्यक्ति आय 1,110 डॉलर है।