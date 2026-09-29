एक्सप्लेनर: गोल्डी बराड़ से लेकर मसूद अजहर तक, भारत की आतंकियों की सूची में कौन-कौन और कैसे जुड़ता है नाम?

लखबीर सिंह रोडे: लखबीर सिंह रोडे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख है। यह संगठन यूएपीए की पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है।



उसे सीमा पार से भारत में हथियार और विस्फोटक भेजने तथा पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनकी आपूर्ति करने से जोड़ा गया है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद होने तथा आरोपियों के रोडे के संपर्क में होने का उल्लेख है। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस के कई मामले और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का उल्लेख है। उसे चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 6 पर शामिल किया गया।



रंजीत सिंह उर्फ नीता: रंजीत सिंह उर्फ नीता ने 1993 में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की स्थापना की और उसका प्रमुख रहा। उसे आतंकवादी गतिविधियों के संचालन, उन्हें वित्तीय मदद देने और सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटक भारत भेजने से जोड़ा गया है।



उससे जुड़े मामलों में झेलम एक्सप्रेस, पठानकोट की बसों, शालीमार एक्सप्रेस, पूजा एक्सप्रेस, सियालदह एक्सप्रेस और जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट शामिल हैं। 1999 में पूजा एक्सप्रेस में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत और 42 लोग घायल हुए थे।



उसके खिलाफ पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले तथा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का उल्लेख है। उसे चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 7 पर शामिल किया गया।



परमजीत सिंह उर्फ पंजवार: परमजीत सिंह उर्फ पंजवार पाकिस्तान के लाहौर में रहकर गतिविधियां चला रहा था। उसे युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने और भारत में हथियार तथा गोला-बारूद भेजने से जोड़ा गया है।



उस पर मादक पदार्थों की तस्करी और नकली भारतीय मुद्रा के संचालन में शामिल होने का भी उल्लेख है। उसका संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स फरवरी 1986 में बना था और उसका उद्देश्य हिंसक तरीकों से खालिस्तान बनाना था।



संगठन से जुड़े कई आतंकी हमलों और बम विस्फोटों का उल्लेख है। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस के मामले और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। उसे चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 8 पर शामिल किया गया।



सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़: सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। उसे कई हत्याओं, राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी देने, फिरौती मांगने और सोशल मीडिया पर हत्याओं की जिम्मेदारी लेने से जोड़ा गया है। उस पर सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री मंगाने तथा हत्याओं के लिए उनकी आपूर्ति करने का भी उल्लेख है।



उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, 12 दिसंबर 2022 का गैर-जमानती वारंट और 15 जून 2022 का लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने यूएपीए की धारा 35(1)(क) के तहत उसका नाम आतंकवादी के रूप में चौथी अनुसूची में शामिल किया। उसका नाम क्रम संख्या 56 पर है।