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सीएम शुभेंदु का फैसला: 11वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेंगे स्मार्टफोन, साइकिल योजना का बदला नाम

Tue, 29 Sep 2026 04:54 PM IST
देवेश त्रिपाठी पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Tue, 29 Sep 2026 04:54 PM IST
सार

बंगाल सरकार ने पिछली सबुज साथी योजना का नाम बदलकर सारथी कर दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चालू शैक्षणिक वर्ष में इस योजना के तहत 12.59 लाख छात्रों को साइकिलें दी जाएंगी। सरकार ने स्कूलों के लिए 300 करोड़ रुपये का संयुक्त अनुदान भी आवंटित किया है।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार चालू शैक्षणिक वर्ष में 12.59 लाख छात्रों को सारथी योजना के तहत साइकिल वितरित करेगी। उन्होंने हावड़ा के एक स्कूल में आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम में यह घोषणा की।
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राज्य सरकार ने पिछली टीएमसी सरकार की सबुज साथी योजना का नाम बदलकर सारथी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली टीएमसी सरकार इस योजना के तहत "घटिया गुणवत्ता" वाली साइकिलें खरीदकर छात्रों को देती थी।
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टीएमसी पर लगाया तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप
सीएम शुभेंदु ने कहा, "हम हावड़ा में उच्च गुणवत्ता वाली साइकिल बनाने वाली सुविधा स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित करेंगे। सारथी योजना के तहत इस शैक्षणिक वर्ष में 12.59 लाख छात्रों को साइकिलें मिलेंगी।" मुख्यमंत्री ने बताया कि सारथी योजना के तहत स्कूलों के लिए 300 करोड़ रुपये का संयुक्त अनुदान आवंटित किया गया है।
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उन्होंने पिछली टीएमसी सरकार पर "तुष्टिकरण की राजनीति" के तहत एक खास समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का आरोप भी लगाया। अधिकारी ने कहा, "हम इसे ठीक करेंगे। क्या यह हर समुदाय की सरकार नहीं है? हर सनातनी हिंदू के साथ-साथ दूसरे धर्मों के छात्रों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी।"

बंगाल में अब 11वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन और मोबाइल टैबलेट खरीदने के लिए 10 हजार रुपये नहीं देगी, जैसा पिछली सरकार के समय किया जाता था। उन्होंने कहा कि छात्रों को पढ़ाई की सामग्री खरीदने के लिए इससे अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

शुभेंदु सरकार शुरू करेगी एनसीसी कार्यक्रम
अधिकारी ने वाम दलों और टीएमसी सरकारों पर स्कूलों में एनसीसी कार्यक्रम बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की शारीरिक फिटनेस बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी इकाइयों को फिर से शुरू किया जाएगा।


उन्होंने कहा, "हमें राष्ट्रवाद से प्रेरित होना चाहिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में थे। आज युवाओं को सनातनी हिंदुओं की मातृभूमि को बचाने में उनके योगदान और बलिदान को याद करना चाहिए।"
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