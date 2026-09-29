महाराष्ट्र: लालबागचा राजा के विसर्जन जुलूस में चोर भी थे शामिल, 200+ मोबाइल और सोने की चेन चुराए; 18 गिरफ्तार

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अनंत चतुर्दशी के दिन लालबाग के राजा और मुंबई के अन्य बड़े विसर्जन जुलूसों में बप्पा को विदाई देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों के गिरोहों ने श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन और सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। विसर्जन जुलूस के दौरान जेब कटने, मोबाइल गुम होने और गहने चोरी होने की 200 से ज्यादा शिकायतें अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में पहुंचीं। इनमें से पुलिस ने 192 मोबाइल फोन गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा मोबाइल के साथ ही सोने की चेन चोरी के 10 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने दो महिलाओं और एक नाबालिग लड़के समेत कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।