पीएम के शपथ ग्रहण में इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं, शामिल होंगे बिम्सटेक के राष्ट्राध्यक्ष

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 28 May 2019 08:26 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 30 मई, 2019 को आयोजित होगा। इस दौरान पाकिस्तान को लेकर भी ये संदेश दिया जा रहा है कि नए कार्यकाल में भारत के उसके साथ किस तरह के संबंध होंगे। इस समारोह में पाकिस्तान को न्योता नहीं भेजा गया है।



जबकि पिछले शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सभी सदस्य देशों को बुलाया गया था। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इसमें शिरकत की थी। 2016 के बाद से ही भारत सार्क की जगह बिम्सटेक को बढ़ावा दे रहा है। इस बात आमंत्रण से ये बात स्पष्ट भी हो गई है कि नई सरकार के कार्यकाल में भी यही नीति जारी रहेगी।



राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। मंत्रिपरिषद के कई सदस्य भी पीएम मोदी के साथ शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण की जानकारी दी।



इस समारोह में शामिल होने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव और मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया है। जो इस साल प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे।



बता दें कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी देशों को मिलाकर BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) की संरचना की गई है। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन को आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए बनाया गया है। इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यामांर, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं।



बताया जा रहा है कि समारोह में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी बुलाया जा सकता है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस बार भी समारोह में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। वह मंगलवार से जापान, सऊदी अरब और फिनलैंड की यात्रा पर जा रही हैं। 2014 में भी वह विदेश में होने की वजह से नहीं आ सकी थीं। उनकी जगह उनके वरिष्ठ मंत्री एकेएम मोजम्मल हक बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं कमल हासन और रजनीकांत को भी न्योता भेजा गया है।