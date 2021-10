शिकंजा: ईडी की बड़ी कार्रवाई, यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा और उनकी बहू को किया गिरफ्तार 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा और उनके बेटे संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस (पीएमएलए 2002) में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईडी ने कार्नोस्टी मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा. के राजेश मलिक को भी गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक इन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा।

Enforcement Directorate (ED) has arrested Ramesh Chandra, founder of Unitech & his daughter-in-law Preeti Chandra, wife of Sanjay Chandra under PMLA 2002. ED has also arrested Rajesh Malik of Carnoustie Management (India) Pvt. They'll be produced in court tomorrow for remand: ED