School Job Scam: AIIMS भुवनेश्वर ले जाए गए पार्थ चटर्जी, कोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों की टीम करेगी जांच

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी को बड़ा झटका लगा है। उन्हें सोमवार को एयर एंबुलेंस के जरिए AIIMS भुवनेश्वर ले जाया गया है। यहां डॉक्टरों की टीम पार्थ चटर्जी की जांच करेगी और कल दोपहर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारियों को सौंप देगी। चटर्जी के साथ एक डॉक्टर व उनके वकील भी मौजूद हैं।



दरअसल, ईडी की छापेमारी के बाद अदालत ने चटर्जी को रिमांड पर लिए जाने का आदेश दिया था। इसके तुरंत बाद वे कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हो गए थे। बताया गया था कि उन्हें बेचैनी महसूस हुई थी,जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

#WATCH | The ambulance, carrying West Bengal Minister and former Education Minister of the state Partha Chatterjee, arrives at Kolkata airport.



He is being shifted to AIIMS, Bhubaneswar by air ambulance today. pic.twitter.com/azWJKv1KIX