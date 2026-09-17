आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम: रांची में हमले की जांच के बीच मनी लॉन्ड्रिंग एंगल, चार राज्यों में ईडी की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रांची स्थित कार्यालय पर हुए कथित पेट्रोल बम हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत चार राज्यों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी ली गई। इस कार्रवाई का संबंध उस मामले की वित्तीय कड़ियों की जांच से बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआती जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ी।

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अधिकारियों ने बताया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य कथित हमले से जुड़े धन के स्रोत, लेन-देन और संभावित वित्तीय नेटवर्क की जानकारी जुटाना है। जांच एजेंसी द्वारा जिन परिसरों की तलाशी ली गई, वहां दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, तलाशी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ, इसे लेकर अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं कराई गई।जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, ईडी ने यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू किया है। मूल मामला झारखंड की राजधानी रांची के निवारणपुर इलाके में स्थित आरएसएस कार्यालय पर जून में हुए कथित बम हमले से संबंधित है। इसके बाद मामले में आपराधिक जांच के साथ-साथ कथित वित्तीय लेन-देन की कड़ियों की भी पड़ताल शुरू हुई।पुलिस के अनुसार, 17 जून को निवारणपुर इलाके में स्थित आरएसएस कार्यालय को कथित तौर पर पेट्रोल बमों से निशाना बनाया गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके थे। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी और घटना से जुड़े संभावित आरोपियों तथा उनके संपर्कों की जांच की गई। पुलिस ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की।ये भी पढ़ें:आरएसएस की ओर से आरोप लगाया गया था कि उसके रांची स्थित कार्यालय को पेट्रोल बम से निशाना बनाकर हमला किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एसआईटी ने मामले से जुड़े लोगों, घटनाक्रम और संभावित साजिश के पहलुओं की जांच की। अब इसी प्रकरण से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। चार राज्यों में की गई ताजा तलाशी को इसी जांच का हिस्सा बताया गया है। ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कथित हमले से जुड़े लोगों या नेटवर्क तक किसी तरह का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पहुंचता है। मामले में पुलिस की ओर से पहले ही दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं, ईडी की कार्रवाई के बाद जांच का दायरा वित्तीय लेन-देन और संभावित धन के स्रोतों तक बढ़ गया है। एजेंसी की तलाशी और आगे की जांच के आधार पर इस मामले में आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आने की संभावना है।