भूकंप: आज सुबह कर्नाटक में कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता

कर्नाटक के गुलबर्गा में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक गुलबर्गा में सुबह करीब छह बजे 3.4 तीव्रता का भूकंप आया।



दक्षिण भारत के हिस्से में आए भूकंप के झटके को कई लोगों ने महसूस किया। भूकंप को लेकर किसी तरह के नुकसान के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने अधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है।

