'मैं किसी का बुरा नहीं चाहता': पूर्व सीएम से मतभेद की अटकलों पर बोले डीके शिवकुमार; दिया बड़ा संदेश

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उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, शिवकुमार ने कहा, 'मैं अपने कार्यकाल में ऐसा काम करना चाहता हूं, जो लोगों के दिलों में हमेशा बना रहे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने सिद्धारमैया के साथ काम किया है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जो उनका या किसी और का बुरा चाहे। भविष्य में भी मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। यह मेरा संकल्प है।'शिवकुमार का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद और सत्ता को लेकर खींचतान की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, सोमवार को भी शिवकुमार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके और सिद्धारमैया के बीच किसी तरह का छोटा या बड़ा मतभेद नहीं है। राजनीतिक सफर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में आगे बढ़ना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और आलोचनाओं को सहने की क्षमता जरूरी होती है।उन्होंने कहा, 'राजनीति में तैरना आसान नहीं है। तैरकर किनारे तक पहुंचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोग यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे एक, दो, तीन या छह महीने तक शासन करने दिया जाएगा या नहीं और मैं इस दौरान क्या करूंगा। विपक्ष मेरी तरक्की को पचा नहीं पा रहा है। कुछ लोग तो मेरा नाम तक नहीं ले पाते।' शिवकुमार ने कहा कि वह ऐसी आलोचनाओं के सामने झुकने वाले नहीं हैं और फिलहाल धैर्य बनाए हुए हैं।मुख्यमंत्री ने खुद पर और कर्नाटक की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका किसी को धोखा देने, परेशान करने या उसका बुरा करने का कोई इरादा नहीं है। वह चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) की गठबंधन सरकार के दौरान दोनों दलों के बीच काफी राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन उन्होंने कभी कुमारस्वामी को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने उनके हाथ मजबूत करने का प्रयास किया। वह हमें स्वीकार करते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा विवेक हमारे कामों को स्वीकार करता है या नहीं। अपने विवेक से बढ़कर कुछ नहीं है।